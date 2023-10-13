Amasra'daki Patlamada Hayatını Kaybeden 43 Madenci Anıldı
Bartın'da geçen yıl hayatını kaybeden 43 madenci anıldı. Patlamada hayatını kaybeden işçiler için müessesedeki servis kuyusunun önünde anma töreni düzenlendi.
Yaşamını yitiren madenciler hüzünle anıldı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında geçen yıl 14 Ekim'deki patlama olmuş 43 işçi hayatını kaybetmişti.
Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil sorumluların cezalandırılmasını istedi.
Aynı madende çalışan var arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan emekçiler, iş güvenliğini tam anlamıyla sağlanmasını istiyor.
Törende Kur'an-ı Kerim okundu ve mevlit şekeri dağıtıldı.
Patlamada hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı madenci anıtının açılışı da yapıldı.
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