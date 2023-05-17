Antalya'da korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Alevleri gören bina sakinleri kısa sürede tahliye edilirken, yangın da ekipler tarafından söndürüldü.

Antalya'da korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü
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Teoman Mahallesi 2205 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Apartman sakinleri dumandan etkilenmeden kısa sürede tahliye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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