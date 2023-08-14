Arsa sahibinden şoke eden kundaklama iddiası

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde depo olarak kullanılan baraka ve kivi ağaçlarının bulunduğu yerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken mülk sahibinin iddiaları adeta dudak uçuklattı. Alanların kiracısı tarafından yakıldığını öne süren mülk sahibi,

- ’Ne evini yar edeceğim sana, ne malını yar edeceğim’ dedi bu hale getirdi. Ben ne yapayım? Allah belasını versin. Ben ne diyeyim? Benim malım, mülküm, her şeyim burada.

Adapazarı ilçesi Kayrancık Mahallesi Seyir Sokak üzerinde Muhsin Önder’e ait arsada yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kivi ağaçlarının olduğu arsada ve depo olarak kullanılan barakada çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bölgeye gelen arsa sahibi Muhsin Önder ise yangının kiracısı tarafından çıkarıldığını iddia etti. Önder’in iddiasına göre, yaklaşık bir yıl önce sözleşmesi biten kiracısını arsasından çıkaramadığını ve aralarında bu sebepten dolayı husumet olduğunu söyledi. Kiracısının kendisini sürekli tehdit ettiğini ve daha önceki zamanlarda da arsada bulunan ev, depo ve kivi ağaçlarının bulunduğu yeri kundaklamaya çalıştığını ama başarmadığını aktardı.





TEHDİT ETTİ

Arsasının kundaklandığını iddia eden Muhsin Önder: