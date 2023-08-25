Ata karakılçık buğdayı tarladan sofraya! Ağızları sulandıran sıkma ve börek oldu

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, kadınların ekonomik hayata katılımına destek olmak amacıyla açtığı kadın emeği diyarında üretim yapan kadınlar, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce yetiştirilen, 10 bin yıllık geçmişi olan Ata tohumu karakılçık buğdayından elde edilen undan sıkma ve börek yaparak Mersinlilerin beğenisine sunuyor.

ATA KARAKILÇIK BUĞDAY SOFRALARDA!

Akdeniz Belediyesi, yerli ve organik tarımda başlattığı atakla gıda krizinin gündeme geldiği bugünlerde tarihi 10 bin yıla dayanan ata tohumu karakılçık buğdayını yaşatıyor, geleceğe taşıyor.

Bu çerçevede, Akdeniz ilçesi Yenitaşkent Mahallesinde 5 dönümlük araziye ekilen ve geçtiğimiz haftalarda hasadı yapılan buğdaydan elde edilen un, Akdenizli üreten kadınlara hediye edildi.

Ürettikleri ürünler ile kent ve ülkeye katma değer sağlayan kooperatiflerin bulunduğu Zeytinlibahçe ile Kuvai Milliye caddelerinin kesiştiği yerde yer alan Akdeniz Belediyesi kadın emeği diyarında faaliyet gösteren kadınlar, ata tohumundan elde edilen unlar ile sıkma ve börek yaparak vatandaşların beğenisine sundu.

Akdeniz Belediyesi tarafından desteklenen kadın emeği diyarında, Akdeniz Renkli Eller Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi, Mersin Toprak Ana Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi ile Umut Girişimciler Üretim Kooperatifi yer alıyor. Kooperatif üyesi kadınlar burada, kendi ürettikleri gıdaların yanı sıra, el emeği göz nuru eserlerini de sergileyip satışa sunuyor, kazanç elde ediyor.



Üreten kadınlardan biri olan Müzeyyen Çiçek, daha öncesinde hiçbir çalışma hayatı olmadığını, Akdeniz Belediyesi ve kooperatifleri sayesinde evine ekmek götürdüğünü söyledi.

Akdeniz Belediyesinin toprakla buluşturduğu ve 10 bin yıllık ata tohumu Karakılçık buğdayından elde edilen unların kendilerine hediye edildiğini kaydeden Çiçek, "Bizler de hediye edilen unlardan sıkma ve börek yapıp vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. Hem onlar hem de biz çok beğendik. Burada ayrıca kendi ellerimiz ile ürettiğimiz reçel, turşu ve el işlerimiz de var. Mersinlileri buraya davet ediyoruz. Bize sağlanan desteklerden dolayı Akdeniz Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

El emeği birçok ürünü vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getiren Leyla Gümüştaş ise “Akdeniz Belediyemizin ata tohumuna sahip çıkarak ürettiği buğdaydan elde edilen unlar bize hediye edildi.

Bizler de Karakılçık Buğdayı ununu kullanıp birbirinden lezzetli yiyecekler üreterek vatandaşlarımıza ulaştırma fırsatı yakaladık. Bize sağladığı her türlü imkân için Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’a çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.