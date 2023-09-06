Av sezonu başladı! Tezgahlar hamsilerle doldu

1 Eylül itibariyle av yasağı kalktı ve balık sezonu açıldı. Denizlerde av yasağı kalktı, tezgahlarda hareketlilik başladı. Yeni başlayan av sezonuyla birlikte hamsi tezgahlardaki yerini aldı.

Av sezonu başladı! Tezgahlar hamsilerle doldu
Son Güncelleme:

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, bu sezon palamutta umduğunu bulamayan balıkçıların, ağlarına hamsinin dolmasıyla yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Balık sezonuna hamsi bereketiyle başladıklarını ifade eden Gündoğdu, "Bu sezon hamsinin hem boyu büyüdü hem de bollaştı. Palamut olmayınca balıkçılar hamsiye yöneldi." dedi.

 Av sezonu başladı! Tezgahlar hamsilerle doldu - Resim : 1

Hamsinin aşırı tutulmasıyla birlikte kısa sürede denizlerde tükenebileceğine işaret eden Gündoğdu, "Karadeniz'de tüm tekneler hamsinin peşinde. Aşırı avcılık hamsiyi bitirebilir." diye konuştu.

Sezon başında kilogramı 100 liradan satılan hamsinin fiyatının 60 liraya kadar düştüğüne işaret eden Gündoğdu, "Şu anda tezgahlarda hamsinin kilosu 80 liradan satılıyor. Fiyatlar çok normal. Her şeyin en ucuzu. Bir kilo hamsiyle üç kişi doyabiliyor. Balık protein yönünden çok zengin ve fiyat yönünden de çok uygun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan tezgahlarda mezgitin kilogramı 60 lira, istavritin 100 lira, zargananın 120 lira, barbunyanın ise 150 liradan satılıyor.

# balık sezonu # av sezonu # hamsi
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
6 Eylül'de altın fiyatları yükseldi mi? Piyasalara göre altın fiyatları nasıl değişti?
6 Eylül'de altın fiyatları yükseldi mi? Piyasalara göre altın fiyatları nasıl değişti?
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!
Sele neden olan sağanak yağış bugün de devam edecek mi? İstanbullular dikkat!
Sele neden olan sağanak yağış bugün de devam edecek mi? İstanbullular dikkat!
Dolar bozduracaklar dikkat! 6 Eylül'de dövizlerdeki son durum...
Dolar bozduracaklar dikkat! 6 Eylül'de dövizlerdeki son durum...
Öne Çıkanlar "Bu Dalga AK Parti Hükümetini Aşacak!" - Çıkış Yolu - Doğu Perinçek - 5 Eylül 2023 - Ulusal Kanal "Bu Dalga AK Parti Hükümetini Aşacak!" - Çıkış Yolu - Doğu Perinçek - 5 Eylül 2023 - Ulusal Kanal Transfer döneminde en çok parayı Premier Lig harcadı! Transfer döneminde en çok parayı Premier Lig harcadı!