Aydın’da feci kaza! Tıra arkadan çarptı...

Kaza Pamukören Mahallesi’nde karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D idaresindeki 20 AGC 471 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 20 YR 505 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü H.D. yaralanırken, yolcu konumundaki İrfan Karadana olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı H.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.