Bahreyn-Bodrum karşılıklı uçak seferleri başladı

Bahreyn merkezli Gulf Air Havayolu şirketi, bugünden itibaren perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın iki günü Bahreyn-Bodrum arası uçuşlarına başladı. İşte detaylar...

Bahreyn-Bodrum karşılıklı uçak seferleri başladı
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Öğle saatlerinde Bahreyn'in başkenti Manama'dan kalkan uçakla Milas-Bodrum Havalimanı'na inen 39 yolcu, işlemlerinin ardından Bodrum ilçesine hareket etti.

Eylül ortasına kadar karşılıklı toplam 28 uçuşun gerçekleştirileceği uçuşlarda ise Airbus A321neo tipi uçakların kullanılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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