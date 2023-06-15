Bahreyn-Bodrum karşılıklı uçak seferleri başladı
Bahreyn merkezli Gulf Air Havayolu şirketi, bugünden itibaren perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın iki günü Bahreyn-Bodrum arası uçuşlarına başladı. İşte detaylar...
Öğle saatlerinde Bahreyn'in başkenti Manama'dan kalkan uçakla Milas-Bodrum Havalimanı'na inen 39 yolcu, işlemlerinin ardından Bodrum ilçesine hareket etti.
Eylül ortasına kadar karşılıklı toplam 28 uçuşun gerçekleştirileceği uçuşlarda ise Airbus A321neo tipi uçakların kullanılacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıAdıyaman'da peş peşe deprem oldu Hafta sonu toplu taşıma ücretsiz mi? Diyarbakır'da silahlı kavga! 9 kişi öldü Mayısta konut satışlarında düşüş!