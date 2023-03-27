Bakan Kurum paylaştı: Adıyaman'da 4 bin 431 konutun temeli atılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada Adıyaman'da yarın 4 bin 431 konutun temelinin atılacağını bildirdi.

Bakan Kurum paylaştı: Adıyaman'da 4 bin 431 konutun temeli atılıyor
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Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum Twitter'dan yaptığı paylaşımda Adıyaman'da yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 4 bin 431 konutun temelinin atılacağını açıkladı. Bakan Kurum 11 şehirde temeli atılan konut sayısının 27 bin 949'a çıktığını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "11 şehrimizde temeli atılan konut sayısını 27 bin 949’a yükseltiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın Adıyaman'ımızda 4 bin 431 konutumuzun temellerini atacağız." dedi. 

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