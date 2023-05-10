Bartın'da 90 öğrenci zehirlendi: 21 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bartın'da Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrencilerin kaldığı yurtta öğrenciler gıda zehirlenmesi geçirdi. 21 öğrenci tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da 90 öğrenci zehirlendi: 21 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim gören ve İnci Bankoğlu yurdunda kalan 90 öğrencinin bir kısmında mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 öğrenci ambulanslarla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bartın # Şerife Bacı # gıda zehirlenmesi
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