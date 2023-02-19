Başsavcılıktan “Evraklar yok ediliyor” iddialarına yalanlama

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçe belediye binasının yıkılarak binadaki belgelerin yok edilip delillerin karartıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan “Evraklar yok ediliyor” iddialarına yalanlama
Başsavcılıktan “evraklar yok ediliyor” iddialarına yalanlama / Kahramanmaraş / 2023
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Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde Elbistan belediye binasının yıkılarak binadaki belgelerin yok edilip delillerin karartıldığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarda sorumlulukları bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemleri başlatıldığına yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Soruşturma kapsamında iddia konusu binada herhangi bir yıkım işlemi yapılmadan önce tüm delillere Cumhuriyet Başsavcılığımızca el konularak deliller muhafaza altına alınmıştır. Delillerin karartıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmalar titizlikle ve tüm yönleriyle devam etmektedir.
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