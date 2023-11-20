Batman'da Sel Felaketi! 3'ü Çocuk 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Batman'da etkili olan sel sonrası 7 kişilik aile sulara kapıldı. Aileden 3 çocuk bir yetişkin hayatını kaybetti. Kaybolan 1 kişinin ise arama çalışmaları sürüyor.

Batman'da Sel Felaketi! 3'ü Çocuk 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Batman'da etkili olan sağanak yağış, kentin pek çok noktasında su taşkınlarına neden olmuştu. Sele kapılan 7 kişilik aileden 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Açıklama Batman Valisi Ekrem Canalp'ten geldi.

NTV canlı yayınına bağlanan Batman Valisi Ekrem Canalp, "Aynı haneden 4 can kaybımız var. Birisi nine ve diğerleri 3 çocuk. İki evladımızın cansız bedenine ulaştık birini arıyoruz." dedi. 

# batman # sel felaketi
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