Batman'da Sel Felaketi! 3'ü Çocuk 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Batman'da etkili olan sağanak yağış, kentin pek çok noktasında su taşkınlarına neden olmuştu. Sele kapılan 7 kişilik aileden 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Açıklama Batman Valisi Ekrem Canalp'ten geldi.

NTV canlı yayınına bağlanan Batman Valisi Ekrem Canalp, "Aynı haneden 4 can kaybımız var. Birisi nine ve diğerleri 3 çocuk. İki evladımızın cansız bedenine ulaştık birini arıyoruz." dedi.