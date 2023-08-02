Bayrampaşa'da yangın paniği! İş merkezinde 9 kişi mahsur kaldı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki bir iş merkezinde yangın çıktı. Yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Yangında içeride mahsur kalan 9 kişi yine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bayrampaşa'da yangın paniği! İş merkezinde 9 kişi mahsur kaldı
Son Güncelleme:

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yangın paniği yaşanıyor.

İlçedeki bir iş merkezinde neden kaynaklandığı henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sağlık ve polis ekibi de sevk edildi.

istanbul bayrampaşa iş merkezi yangını

Söndürme çalışmaları sırasında 4 itfaiye personeli dumandan etkilendi. Yangın sırasında binada mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # Bayrampaşa # yangın
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Kokusunu alan evinize koşacak!
2 Süper Ay nedir?
3 Adana Demirspor'dan forvete M'baye Niang hamlesi
4 Hatay'da bina çöktü!
5 Müge Anlı hayranları üzülecek. ATV yönetimi kesin karar verdi. Yeni sezon için kötü haber