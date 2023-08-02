Bayrampaşa'da yangın paniği! İş merkezinde 9 kişi mahsur kaldı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yangın paniği yaşanıyor.

İlçedeki bir iş merkezinde neden kaynaklandığı henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sağlık ve polis ekibi de sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında 4 itfaiye personeli dumandan etkilendi. Yangın sırasında binada mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.