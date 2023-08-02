Bayrampaşa'da yangın paniği! İş merkezinde 9 kişi mahsur kaldı
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki bir iş merkezinde yangın çıktı. Yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Yangında içeride mahsur kalan 9 kişi yine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yangın paniği yaşanıyor.
İlçedeki bir iş merkezinde neden kaynaklandığı henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sağlık ve polis ekibi de sevk edildi.
Söndürme çalışmaları sırasında 4 itfaiye personeli dumandan etkilendi. Yangın sırasında binada mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# istanbul # Bayrampaşa # yangın