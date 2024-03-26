Bitlis'te 10 araçlık zincirleme kaza: çok sayıda yaralı var!

Olay, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10 aracın kazaya karışmasıyla meydana geldi.

Bitlis'te 10 araçlık zincirleme kaza: çok sayıda yaralı var!
Editör: Yağmur Biçen
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Bitlis-Tatvan kara yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 16 kişi hafif şekilde yaralandı.


Dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kazaları da beraberinde getirdi. Bitlis-Tatvan kara yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 16 kişi hafif şekilde yaralanırken, karda kayan bir tır ise yolu bir süre trafiğe kapattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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