Bodrum'da Deniz Dibi ve Kıyı Temizliği Yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı. 15 tona yakın atık toplandı. Ardından denize 100 bin balık yavrusu salındı.

Bodrum'da Deniz Dibi ve Kıyı Temizliği Yapıldı

Önce temizlik yapıldı, ardından denize balık yavruları bırakıldı. Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan Muğla Bodrum'da deniz temizliği yapıldı.

Güvercinlik açıklarındaki Salih Adası ile civar koylarda yapılan deniz dibi ve kıyı temizliği yoğun ilgi gördü.

Sahil Güvenlik ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı timler dalış yaptı.

Yaklaşık 15 tonu bulan atıklar, teknelerle Güvercinlik Limanı'na götürüldü. Atıklar, bir süre sergilendikten sonra bölgeden kaldırıldı. Etkinlikte, denize 100 bin balık yavrusu da bırakıldı.

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# bodrum # muğla # Deniz temizliği
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