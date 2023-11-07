Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası! Ölü ve Yaralılar Var

Diyarbakır'da tır, traktör ve otomobil zincirleme trafik kazası yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası! Ölü ve Yaralılar Var

Diyarbakır-Eğil kara yolunda Dere Mahallesi mevkisinde Serkan Oruç yönetimindeki 63 ABF 650 plakalı tır, Abdurrahim Laçin idaresindeki 21 HC 249 plakalı traktör ve Mehmet Selim Polat'ın kullandığı 07 ASD 857 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, traktör sürücüsü Laçin hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Oruç ile otomobil sürücüsü Polat, eşi Fatma ile çocukları Yağmur, Zehra ve Berat Polat yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Diyarbakır # diyarbakır # zincirleme trafik kazası
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