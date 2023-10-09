Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis Etkili Oluyor

Bolu'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini artırarak devam ediyor. Şiddetli yağışın yanı sıra bölgede sis de etkili oluyor.

Sis ve Sağanak Ulaşımı Etkiledi!

Trafiğin yoğun olduğu D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak yağış nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli bir biçimde ilerlemeye çalışıyor.

Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde de sis etkili oluyor. Sisten dolayı görüş mesafesi bazı bölgelerde 35 metreye kadar düşmüş durumda.

Bölgede trafik ekipleri de hazır halde bulunuyor. Ekipler trafikteki sürücülere dikkatli ilerlemeleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü ve çevresinde etkili olan sis güzel manzaralar oluşturdu.