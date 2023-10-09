Doğu Karadeniz'de Hortum Meydana Geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi için şiddetli fırtına uyarısında bulunmuştu. Fırtına bölgede etkili olmaya başlarken Samsun'un Canik ilçesi açıklarında fırtınadan kaynaklı hortum meydana geldi.

Şiddetli Yağış Başladı!

Sabah saatlerinde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortumun ardından bölgede şiddetli sağanak yağış da başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yaptığı açıklamayla bölge için fırtına uyarısında bulunmuştu. Açıklamada, oğu Karadeniz'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği belirtilmişti. Açıklamada, fırtınanın bugün öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği ifade edilmişti.