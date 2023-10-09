Malatya'da Şiddetli Deprem! Kandilli Rasathanesi Açıkladı!

Malatya'da 9 Ekim Pazartesi sabahı şiddetli bir deprem meydana geldi. Yeşilyurt'ta meydana gelen ve kısa süreli paniğe neden olan deprem birçok vatandaş tarafından hissedildi.

Kandilli Rasathanesinden Deprem Açıklaması!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gerçekleşen depremle ilgili Kandilli Rasathanesinden de açıklama yapıldı.

Buna göre, deprem saat 09.28'de meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklanırken, depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan Açıklama Geldi!

Depremin ardından bazı vatandaşlar ve okuldaki öğrenciler açık alanlara çıktı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, deprem ile ilgili açıklama yaptı. Herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yazıcı, "Şu ana kadar valiliğimize ulaşan bir olumsuzluk söz konusu değil. Ekiplerimiz sahadaki arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor." diye konuştu.