Meteoroloji'den 12 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı! Sağanak Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu için sarı kodlu uyarı verdi. 12 il için yayınlanan uyarıda, olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji'den 12 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı! Sağanak Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 12 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Doğu Anadolu'nun doğusunda (Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'de Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, sağanak ve fırtınayla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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Kaynak: TRT Haber

# Meteoroloji Genel Müdürü # sağanak # sarı uyarı
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