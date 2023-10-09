İstanbul Sular Altında Kalsaydı Nasıl Görünürdü? İşte yanıtı
Yapay zeka tarafından oluşturuldu. İstanbul sular altında kalsaydı nasıl görünürdü? Bu görüntüler görenleri şaşırtıyor. Galata Kulesi, Ortaköy Camii, Kadıköy'deki Boğa Heykeli ve daha fazlası videoda...
İstanbul'un sular altında kalan görüntüleri yapay zeka tarafından yapıldı. Şaşırtıcı görüntülerde Ortaköy Cami, Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı, Kadıköy'ün Boğa Heykeli'nin sular altında kalmış hali bulunuyor. Peki İstanbul sular altında kalsaydı nasıl görünürdü? Merak edilen sorunun yanıtı videoda yer alıyor. İşte cevabı...
İstanbul Sular Altında Kalsaydı Nasıl Görünürdü
İşte yapay zeka tarafından oluşturulan ilginç mi ilginç İstanbul'un batık görüntüsü;
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