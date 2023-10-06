Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oluyor! Görüş Mesafesi Azaldı

Türkiye'nin en yoğun kullanılan güzergahlarından olan Bolu Dağı geçişinde sis etkili oluyor. Bölgede görüş mesafesi oldukça azalmış durumda.

Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oluyor! Görüş Mesafesi Azaldı

Türkiye'de en çok kullanılan kara yollarından olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

Sisten dolayı Bolu kesiminde Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Karanlıkdere, Düzce kesiminde ise Bakacak, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde görüş mesafesi oldukça azalmış durumda.

Bölgede görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı. Sis, Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de etkili oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bolu Dağı # Sis # Hava durumu
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