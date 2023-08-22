Boz ayının suyla serinlemeye çalıştığı anlar fotokapana takıldı

Elazığ'da bir boz ayının su içtiği sıvatta serinlemeye çalışması fotokapana yansıdı.

Boz ayının suyla serinlemeye çalıştığı anlar fotokapana takıldı
Boz ayının görüntüleri fotokapana takıldı
Editör: Süleyman Daban
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şubesi, hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi bulduğu kentte, yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kırsal alanlara sıvatlar yerleştirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şubesi, hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi bulduğu kentte, yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kırsal alanlara sıvatlar yerleştirdi. Karakoçan kırsalına yerleştirilen sıvattan su içen bir boz ayının daha sonra sıvatın içine girerek serinlemesi bölgedeki fotokapan tarafından görüntülendi.

Karakoçan kırsalına yerleştirilen sıvattan su içen bir boz ayının daha sonra sıvatın içine girerek serinlemesi bölgedeki fotokapan tarafından görüntülendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Elazığ # doğal yaşam # boz ayı # fotokapan
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