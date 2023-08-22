Boz ayının suyla serinlemeye çalıştığı anlar fotokapana takıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şubesi, hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi bulduğu kentte, yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kırsal alanlara sıvatlar yerleştirdi.

Karakoçan kırsalına yerleştirilen sıvattan su içen bir boz ayının daha sonra sıvatın içine girerek serinlemesi bölgedeki fotokapan tarafından görüntülendi.