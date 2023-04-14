Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporuna göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğu kesimleri ile Edirne, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde sıcaklıkların artacağı, yurdun batısında mevsim normallerinin (3-5 derece) üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin (1-3 derece) altında seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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