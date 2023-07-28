Buharkentliler ASKİ'den yaka silkti!

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi)'nin sorumsuz çalışmaları vatandaşı canından bezdiriyor. En son Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Şehir Parkı'ndan akan kirli suyun sokağa akmasına vatandaşlar isyan etti.

BAŞKAN EROL İSYAN ETTİ!

Aydın Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, kirli suyun sokağa akmasına isyan etti. Erol "Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet anlayışının geldiği nokta...Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Buharkent Belediyesi'nin elinden aldığı ve kiraya verdiği Atatürk Şehir Parkında cemiyet alanından çıkan pis sular sokağa akmaktadır. Bu durumdan sizce kim sorumludur? Aydın Büyükşehir Belediyesi mi? İşletmeci mi?

Parkın bakımsızlığı ve kuruyan ağaçlar çabası" şeklinde ASKİ'ye sorular yöneltti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet anlayışının geldiği nokta...



Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Buharkent Belediyesi'nin elinden aldığı ve kiraya verdiği Atatürk Şehir Parkında cemiyet alanından çıkan pis sular sokağa akmaktadır. ++ pic.twitter.com/0hECRIrXJU — Mehmet EROL (@Mehmeterol09) July 22, 2023

BELGELER PAYLAŞILDI

Buharkent'te Atatürk Şehir Parkı'ndaki ağaçların kurumasına yönelik başkan Mehmet Erol belgeler paylaştı. Erol "Atatürk Şehir Parkına sondaj kuyumuzdan keyfi olarak su vermediğimiz ve dolayısıyla parktaki ağaçların kurumasından Buharkent Belediyesi olarak bizim sorumlu olduğumuz şeklinde kasıtlı bir algı oluşturma çabası yürütülmektedir. Atatürk Şehir Parkının bizim sorumluluğumuzda olduğu dönemde sulaması, karayolu refüş sulaması ve 15 Temmuz Millet Bahçesi sulaması için kullandığımız söz konusu sondaj kuyumuza Aydın Büyükşehir Belediyesi Aski Genel Müdürlüğünce kaçak su kullandığımız gerekçesiyle 31.05.2019 tespit tarihine istinaden 12.09.2019 tarihinde 85.234,68.-TL para cezası uygulanmış ve sayaç takılmıştır.

Bu sondaj kuyusundan temin edilen suyun “yeşil alanların sulanması için kullanıldığı, suyun ticari ve sanayi amacıyla kullanılmadığı” gerekçesi ve para cezasının iptali istemiyle açtığımız dava sonucu Aydın 1. İdare Mahkemesi E:2019/771, K:2020/123 ve 12.02.2020 tarihli kararı ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin E:2020/1142, K:2020/1339 ve 05.11.2020 tarihli kararıyla para cezası iptal edilmiştir. Aydın Büyükşehir Belediyesinin kiraya verdiği park ve özellikle parkın içindeki düğün alanları kiracının kar amacıyla işlettiği ticari bir müessese haline gelmiştir. Bu ticari müesseseye sondaj kuyusundan su vermemiz durumumda "ticari amaçla kullanmadığımıza yönelik iddiamız" ortadan kalkıp Aski tarafından tekrar para cezası uygulanma ihtimali doğacağı için “hukuken” parka su verme imkanımız ortadan kalkmıştır. Aynı mantıkla Aydın Büyükşehir Belediyesi de parkın ticari müessese olmasını dikkate alarak parkta bulunan kendine ait masa ve sandalyeyi geri almıştır. Bu durum personelimiz tarafından kiracıya detaylı bir şekilde açıklanmış olmasına rağmen, kiracı her zaman olduğu gibi bu durumu gizleyerek aleyhimize algı çabasına girmiştir. Özetle, Atatürk Şehir Parkına şu vermememizin gerekçesi Aski tarafından cezai işleme maruz kalmamak, hukuki sorun yaşamamaktır. Atatürk Şehir Parkının sorumluluğunu alan Aydın Büyükşehir Belediyesi veya kiracı basiretli davranıp, suyun temini noktasında, bu durumu öngörmesi, düşünmesi ve çözüm üretmesi gerekirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesinin masa ve sandalyeyi geri alması sonucu kiracı masa, sandalyeyi nasıl temin ettiyse (Şoförler Odasının parasıyla olduğu da iddia edilmektedir), sulama suyunu da aynı şekilde, Aski’ye abone olarak veya sondaj kuyusu açarak temin etme yolunu seçmelidir " dedi.

BELEDİYE KENDİ İMKANLARIYLA SONDAJ ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Aydın’ın Buharkent ilçesinde 12 ay boyunca çiftçilere sulama imkanı sağlaması hedeflenen yeraltı kuyuları için Savcılı Mahallesi’nde sondaj kuyusu açma çalışmaları başladı.

Aydın’ın sulama sorunu yaşayan ilçelerinden olan Buharkent’te, çiftçilerin sulama sorunları yeraltı kuyuları ile çözüme kavuşuyor. Savcılı Mahallesi’nde yapılacak olan sulama sahasında sondaj kuyusu açma çalışmaları başladı. Yeraltı kuyularında sondaj çalışmaları başlarken Buharkent’in sulama ihtiyacını karşılamayı hedefleyen ve yılın 12 ayı sulama imkanı sunması beklenen çalışmaların ardından açılan her kuyudan saatte 200 ton, toplamda 1 ton su alınması bekleniyor. Sulama kanalının açılan kuyularla beslenmesi halinde ilçenin sulama sorunu da ortadan kalkacak.

Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; “Tarıma ve çiftçimize yönelik yatırımlarımız devam ediyor. Buharkent merkez ile Savcıllı mahallemiz arasındaki tarımsal arazilerin sulanmasını sağlayacak sondaj kuyusu açma çalışmamız başlamıştır. Suyun kapasitesine göre sulama alanı belirlenip tesis edeceğimiz kapalı devre sulama sistemi çiftçimizin hizmetine sunulacaktır. Buharkent’li çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

📌 TARIMA VE ÇİFTÇİMİZE YÖNELİK YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR...



Buharkent merkez ile Savcıllı mahallemiz arasındaki tarımsal arazilerin sulamasını sağlayacak sondaj kuyusu açma çalışmamız başlamıştır. ++ pic.twitter.com/zCP2wXop7I — Mehmet EROL (@Mehmeterol09) July 25, 2023

ULUSAL KANAL GÜNDEME GETİRMİŞTİ!

ASKİ'nin Aydın genelinde vatandaşlara yaşattığı problemleri daha önce Ulusal Kanal gündeme getirmişti. Ulusal Kanal'da yer alan habere göre Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin Kuşadası'nda yaptırdığı proje tartışma yarattı. Yağmursuyu altyapı inşaatının düzgün yapılmadığı iddia edildi. Aydın ASKİ yetkilileri ise iddiaların gerçek olmadığını, inşaatın imalat tekniğine uygun yapıldığını savunmuştu.