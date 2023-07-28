Buharkent'te görkemli yarış

Aydın’ın Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol hafta sonunda ilçede düzenlenecek olan tırmanma yarışına tüm yarış severleri davet etti.

Aydın’ın Buharkent ilçesi, Türkiye Tırmanma Şampiyonası 4. ayağına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Buharkent Belediyesi'nin katkıları ve sponsorların desteği ile düzenlenecek olan Buharkent Tırmanma Yarışı, 29-30 Temmuz tarihlerinde 5 kategoride 45 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

29 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00’da Buharkent Belediyesi önünde sembolik startla başlayacak olan yarış, 30 Temmuz Pazar saat 11.00’de Kayaburnu-Ericek yol ayrımından start alarak, Muratdağı GES Santrali’nde son bulacak. 7,59 km. uzunluğundaki parkurda iki çıkış olarak koşulacak yarışın ödül töreni saat 15.30’da Buharkent Belediyesi önünde gerçekleştirilecek.

“YARIŞ TUTKUNU HERKESİ BEKLİYORUZ”

Türkiye’deki ünlü pilotların kupa için mücadele edeceği müthiş heyecana ortak olmak için tüm yarışseverleri ilçeye davet eden Başkan Erol: “Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. yarışı geliyor. Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 2023 Buharkent Tırmanma Yarışı, belediyemizin de desteğiyle ilçemizde 3. kez gerçekleşecek. Otomobil sporları tutkunları ve adrenalini seven herkes, unutulmaz bir yarış deneyimi yaşamak için bu fırsatı mutlaka kaçırmasın” dedi.