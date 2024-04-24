Burdur Gölü'nün yüzde 40'ı kurudu! Göl tozları tehlike saçıyor

Burdur Gölü'nün yüzde 40'ı kurudu. Sanayi atıklarının göl zemininde yarattığı kimyasal kirlilik, sular çekildikçe açığa çıktı. Hektarlarca genişlikteki alan tarım ve hayvancılığı tehdit ediyor. Göl Uzmanı Dr. Erol Kesici, göl tozlarının yarattığı tehlikeye karşı uyardı.

Türkiye'nin 7’nci büyük gölü olan Burdur Gölü, giderek çölleşiyor. Gölün yarısına yüzde 40'u kurudu.

Gölde kuruyan alanlar başka tehlikelere zemin hazırlıyor. Sanayi atıklarının göl zemininde oluşturduğu kimyasal kirlilik sular çekildikçe açığa çıkıyor. Hektarlarca genişlikte zehir kaplı alan bölgede tarım ve hayvancılığı tehdit ediyor.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Ulusal Kanal’a konuştu. Göl tozlarının yarattığı tehlikeye karşı uyardı.

Göl Uzmanı Dr. Erol Kesici, 'yarın çok geç olabilir' dedi. Alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

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# Burdur Gölü
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