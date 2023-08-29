Bursa'da çocuklar doyasıya eğlendi! 16. Eskimeyen Çocuk Oyunları Festivali gerçekleşti

İstop, saklambaç, dokuz taş, yakan top... Çocuklar, artık nostaljide kalan sokak oyunlarıyla doyasıya eğlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını yaşatmak ve çocuklar arasındaki sosyal iletişi artırmak amacıyla düzenlediği Sokak Oyunları Şenliği’nin 16’ncısı, Merinos Park’ta yapıldı.

Alana kurulan oyun istasyonlarında istop, saklambaç, dokuztaş, yakan top gibi oyunlarla 7’den 77’ye herkes, oyunların eğiticii ve bir o kadar da mücadeleci dünyası ile buluştu.

Çocukların heyecanına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ortak oldu.

Şenlikte çocuklar kadar büyükler de eğlendi. Çocuklarını şenliğe getiren veliler, çocukluk dönemlerinde oynanan oyunları görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.