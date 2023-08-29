Bursa'da çocuklar doyasıya eğlendi! 16. Eskimeyen Çocuk Oyunları Festivali gerçekleşti

Bursa’da çocuklar, 16. Eskimeyen Çocuk Oyunları Festivali'nde buluştu. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, minikleri sevindirirken, büyükleri maziye götürdü.

Bursa'da çocuklar doyasıya eğlendi! 16. Eskimeyen Çocuk Oyunları Festivali gerçekleşti
Son Güncelleme:

İstop, saklambaç, dokuz taş, yakan top... Çocuklar, artık nostaljide kalan sokak oyunlarıyla doyasıya eğlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını yaşatmak ve çocuklar arasındaki sosyal iletişi artırmak amacıyla düzenlediği Sokak Oyunları Şenliği’nin 16’ncısı, Merinos Park’ta yapıldı.

Alana kurulan oyun istasyonlarında istop, saklambaç, dokuztaş, yakan top gibi oyunlarla 7’den 77’ye herkes, oyunların eğiticii ve bir o kadar da mücadeleci dünyası ile buluştu.

Çocukların heyecanına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ortak oldu.

Şenlikte çocuklar kadar büyükler de eğlendi. Çocuklarını şenliğe getiren veliler, çocukluk dönemlerinde oynanan oyunları görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

# bursa # geleneksel çocuk oyunları
Çok Okunanlar
Biber dolması yaparken tencere üstüne koyun! Dolmaların içi lokum gibi pişiyor ve dağılmıyor
Biber dolması yaparken tencere üstüne koyun! Dolmaların içi lokum gibi pişiyor ve dağılmıyor
Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları
Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları
Vatandaşın kışa hazırlayacağı patlıcan, biber, kabak ve acur raflardaki yerini aldı!
Vatandaşın kışa hazırlayacağı patlıcan, biber, kabak ve acur raflardaki yerini aldı!
29 Ağustos'ta hava durumu nasıl olacak? Yağmur geliyor mu?
29 Ağustos'ta hava durumu nasıl olacak? Yağmur geliyor mu?
Doğubayazıt'ta kadınlar kendilerinin ürettiği tarlalarda hasada başladı
Doğubayazıt'ta kadınlar kendilerinin ürettiği tarlalarda hasada başladı
Öne Çıkanlar İşte İyi Parti'nin B planı! - Başkent Kulisi - Ulusal Kanal İşte İyi Parti'nin B planı! - Başkent Kulisi - Ulusal Kanal Mersin'de sinema keyfi Yenişehir'de yaşanacak! Mersin'de sinema keyfi Yenişehir'de yaşanacak!