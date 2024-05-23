Pençe-Kilit operasyonunda bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan P.Söz.Er Vedat Zorba'nın müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit operasyonunda bir askerimiz şehit oldu
Editör: Yağmur Biçen

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde: 

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Mayıs 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Vedat ZORBA, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# şehit # Pençe Kilit Operasyonu
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