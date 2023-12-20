Bursa'da Korkunç Cinayet!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Cinayetin gerçekleştiği adres, Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi oldu.

Caddeden gelen silah seslerini duyan vatandaşlar bir kişinin yerde yattığını gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı vatandaşı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

28 yaşındaki Yakup Karataş olduğu öğrenilen kişi, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karataş'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cenazenin, buradaki işlemlerin ardından öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri arıyor.