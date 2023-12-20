İstanbul'un Esenler İlçesinde Yangın! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Esenler ilçesinde yangın çıktı. Yangın, Mimar Sinan Mahallesi 95. Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde başladı.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlardaki evlere de sıçradı. Durumun yetkililere bildirilmesinden sonra olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 Kişi Hayatını Kaybetti!

Yangının meydana geldiği apartmanda oturan ve yangın nedeniyle yaralanan vatandaşlardan 5'i itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından yapılan incelemede binanın 3. katında kalan Nazmiye Karacadağlı'nın (80) hayatını kaybettiği belirlendi. Karacadağlı'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.