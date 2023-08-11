Çaldığı araçla kıskıvrak yakalandı

Aydın’ın köşk ilçesinde jandarma ekipleri devriye esnasında durdurdukları aracın çalıntı olduğunu tespit ederek sahibine teslim etti.



Edinilen bilgiye göre, Ovaköy Mahallesi’nde icra edilen devriye esnasında durdurulan bir aracın yapılan sorgusunda çalıntı kaydı ile arandığı tespit edilerek M.B. isimli araç sürücüsü yakalandı.

Araç ruhsat sahibine teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.