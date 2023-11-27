Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na Yıldırım Düştü: 4 Asker Yaralı

Çanakkale’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na Yıldırım Düştü: 4 Asker Yaralı
Son Güncelleme:

Gün boyu sağanak yağış ve fırtınanın etkili olduğu kentte gece de devam eden yağışla birlikte Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığındaki Nara Burnu’na yıldırım düştü.
Yıldırım düşmesi sırada 4 asker yaralandı. Askerlerden 2'si Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, 2'si ise ÇOMÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

# çanakkale
Çok Okunanlar
İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı
İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı
Dörtte Biri Doldu! Barajlar İstanbulluların Yüzünü Güldürüyor!
Dörtte Biri Doldu! Barajlar İstanbulluların Yüzünü Güldürüyor!
Dalındaki Gibi Sert Kalan Kırma Zeytin Püf Noktası!
Dalındaki Gibi Sert Kalan Kırma Zeytin Püf Noktası!
Kandilli ve AFAD'a Göre Bugün Nerede Deprem Oldu?
Kandilli ve AFAD'a Göre Bugün Nerede Deprem Oldu?
Harry Potter Sevenler Bu Hafta BİM'e! Bim'de 1 Aralık'a Kadar Devam Edecek Yeni Ürünler...
Harry Potter Sevenler Bu Hafta BİM'e! Bim'de 1 Aralık'a Kadar Devam Edecek Yeni Ürünler...
Öne Çıkanlar UMUDA ORTAK OL KAMPANYASINA İZMİR’DEN ÖNEMLİ KATKI! | Ulusal Haber UMUDA ORTAK OL KAMPANYASINA İZMİR’DEN ÖNEMLİ KATKI! | Ulusal Haber Yumurta Kabuklarını Sakın Çöpe Atmayın! Yumurta Kabuklarını Sakın Çöpe Atmayın!