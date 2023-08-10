Çankaya Belediyesi ve DİSK işçiden gizli protokol imzaladı! Belediye işçileri DİSK'i protesto etti

Toplu iş sözleşmesinde Çankaya Belediyesi ve DİSK yönetimi işçiye karşı birleşti. DİSK yönetimi, işçilerden habersiz sözleşmeye imza attı.

Çankaya Belediyesi'nde örgütlü DİSK toplu iş sözleşmesi kapsamında masaya oturdu. Önce müzakerelerde sonuç çıkmadı. Belediye işçilerin maaşlarının taban ücretine zam yerine seyyanen iyileştirmeyİ teklif etti.

Müzakarelerden sonuç çıkmayınca Çankaya Belediyesi çalışanları 10 Ağustos'ta DİSK yönetiminin taleplerini ileten bir basın açıklaması yapmaya hazırlanırken konfederasyondan ilginç bir hamle geldi. DİSK yönetimi işçilerin eylemi öncesi Belediye yönetimiyle anlaştığını duyurdu.

Habersiz imzalanan protokol işçilerin tepkisine neden oldu. Hakkını arayan işçiler Çankaya Belediyesi'ni ve DİSK yönetimini protesto etti. İşçiler belediye önünde eylem yaparken, DİSK yönetimi ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise davullu, zurnalı halay çekti.

İşçilerin sert tepkisiyle karşılaşan sendika yönetimi başka herhangi bir açıklama yapamadan alandan ayrıldı.

İşçilere destek ise Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanı Emre Can parti olarak işçilerin yanında olduklarını duyurdu.