Çatalca'da Erguvan Festivali başladı! İşte 7 gün sürecek festivalin detayları
İstanbul Çatalca'da 22’inci Erguvan Festivali renkli görüntüler ile başladı. 7 gün sürecek festivalde, konserler ve ödüllü yarışmalarla vatandaşlar keyifli zaman geçirecek.
İstanbul Çatalca'da bu yıl 22’incisi düzenlenen Erguvan Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.
7 gün sürecek festivalde ünlü sanatçıların konserleri, animasyonlar ve ödüllü yarışmalarla katılımcılar keyifli zaman geçirecek.
Yürüyüş sonrasında açılan panayır alanlarında vatandaşlar dolasıyla eğlendi.
Festival gecesinde ise ünlü sanatçı Kıraç, Çatalcalı vatandaşlara konser verdi.
Yapılan festival Çatalcalı vatandaşlardan tam not aldı.
2 Eylül' kadar sürecek festival İbrahim Tatlıses konseriyle son bulacak.