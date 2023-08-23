Çayırova Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı! Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'nde sona yaklaşıldı

Yapımı devam eden Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'nde sona doğru yaklaşıldı. Çayırova Belediyesi’nin hayata geçirdiği, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi projesinde sona yaklaşılıyor.

Çayırova Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı! Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'nde sona yaklaşıldı
Son Güncelleme:

İnşaatı tamamlanan sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde, her şey düşünüldü. Çevre düzenleme ve iç tefrişat çalışmalarının ardından ilçenin hizmetine sunulacak sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi, tam bir kompleks olarak inşa edildi.

REHABİLİTASYON MERKEZİ VE GEÇİCİ BAKIMEVİ'NDE SONA YAKLAŞILDI!

Rehabilitasyon merkezinin yanı başında bulunan doğal yaşam alanı da sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılıyor. İnşaatı tamamlanan ve çevre düzenlemesi ile iç tefrişat işlerinin bitmesiyle açılacak Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi tam bir kompleks olarak inşa edildi.

Rehabilitasyon merkezinde sokak hayvanları için klinik, kedi ve köpekler için sahiplendirme, tedavi alanları yer alacak. Hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırma işlemleri yapılacak. Saldırganlık gösteren sokak hayvanlarının da rehabilite edileceği merkezde, kedi ve köpek sahiplenmek isteyenlere yardımcı olunacak.

Dumana maruz kalan kişiye ilk müdahale nasıl yapılır? Solunum yolu zehirlenmesinde ilk yardımDumana maruz kalan kişiye ilk müdahale nasıl yapılır? Solunum yolu zehirlenmesinde ilk yardımPratik Bilgiler
# sokak hayvanları # sokak hayvanları geçici bakımevi # rahabilitasyon # proje
Çok Okunanlar
Friedrich Engels kimdir?
Friedrich Engels kimdir?
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
İBB'den skandal karar!
İBB'den skandal karar!
Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu
Kadıköy'de sular kesilecek! İSKİ suların kesileceğini duyurdu
Öne Çıkanlar Lavrov Dans Etti, Putin Yoktu! BRICS Zirvesi’nde Neler Oldu? - Ulusal Kanal Lavrov Dans Etti, Putin Yoktu! BRICS Zirvesi’nde Neler Oldu? - Ulusal Kanal Japon deprem uzmanından Marmara depremi uyarısı! Japon deprem uzmanından Marmara depremi uyarısı!