Çeşitli suçlardan aranıyorlardı! Malatya'da aranan 39 şahıs yakalandı

Malatya’da polis tarafında gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda 17 bin 774 şahsın GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranıyorlardı! Malatya'da aranan 39 şahıs yakalandı
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Malatya’da depremler sonrası kent merkezinde denetimlerini arttıran polis ekipleri, yaptıkları denetim ve uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANIYORLARDI! MALATYA'DA ARANAN 39 ŞAHIS YAKALANDI

Ekipler tarafından son bir haftada yapılan denetim ve uygulamalarda 17 bin 774 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 12 adet tabanca, 3 adet tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 247 adet fişek, 8 adet kesici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulama sonucunda aranması bulunan 39 şahıs, hırsızlık şüphelisiyle de 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Kentte, denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

Çeşitli suçlardan aranıyorlardı! Malatya'da aranan 39 şahıs yakalandı - Resim : 1

Çeşitli suçlardan aranıyorlardı! Malatya'da aranan 39 şahıs yakalandı - Resim : 2

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