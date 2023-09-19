Çiftçinin yüzünü güldüren kampanya! Şeker pancarı için seferberlik

Şeker pancarı için herkes kollarını sıvadı. Çiftçilerin emekleri için başlatılan kampanya ilgi gördü. Muş’un Malazgirt ilçesinde Pancar alım tesislerinde gerçekleşen törende konuşan Malazgirt Pancar Bölge Şefi İbrahim Bostancı, "Bu yıl ilçemizde 33 bin dekar alanda, 13 köyde ve 810 çiftçimizle pancar üretimi gerçekleştirdik, 165 bin ton pancar alımı gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimizden ricamız biraz sabırlı olsunlar. Alım kampanyası 2.5 ay sürecek. Kimse merak etmesin Ekim ayının 20’sine kadar pancarını söken herkesin pancarını satın alacağız. Malazgirt ilçemiz, Ağrı Şeker fabrikamızın yüzde 38 şeker pancarını karşılayan önemli bir ilçemizdir” dedi.

ŞEKER PANCARI İÇİN KOLLAR SIVANDI!

Pancar alım tesislerinde gerçekleşen törene katılan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, tüm pancar üreticilerine hayırlı ve bereketli bir yıl geçirmesi temennisinde bulundu. Pancar üretiminin ilçenin en önemli geçim kaynağı olduğunu belirten Başkan Tahsin Kılıç, "Değerli çiftçilerimiz bu kampanya hepimize hayırlı olsun. İnşallah kazasız belasız bir yıl olur. Güzel verimli bir yıl olur. Pancar alım fiyatı henüz güncellenmedi. 2023 yılı pancar alım fiyatlarını bekliyoruz” dedi.