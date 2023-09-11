Çilek festivalinden renkli görüntüler! Sakarya'daki festivale yoğun ilgi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çilek festivali düzenlendi. Festivalin ilk defa düzenlenmiş olmasına rağmen yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Çilek festivalinden renkli görüntüler! Sakarya'daki festivale yoğun ilgi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen çilek festivali renkli görüntülere tanıklık etti. İlki düzenlenen festivale katılım oldukça yoğundu.

Köylülerin katılımıyla en güzel çilek, en güzel çilek reçeli yarışması yapıldı. Juriler tarafından değerlendirmelerden geçen çilekler puanlandırıldı.

SAKARYA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, festival açılışında konuşma yaptı. Vali Karadeniz, "Şu anda gördüğüm manzara burada birinci bir festival değil yüzlerce yıldır devam eden, sanki geleneksel bir panayır alanı, bir şenlik alanına dönüşmüş." dedi.

Vali Yaşar Karadeniz festivalde emeği geçen herkese şükranlarını iletti. Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün de Pamukova'nın meyve deposu olduğu vurguladı. Yaşar Karadeniz, "Ayvasıyla, üzümüyle, çileğiyle, kavunuyla eşsiz lezzetli meyveleriyle Pamukova'mız ülkemizde önemli bir yer tutmaktadır." dedi.

Festivalde kurulan park alanında en çok eğlenen ise yine çocuklar oldu.

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