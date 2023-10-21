CKD ve TGB 29 Ekim'de Anıtkabir'de

Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği Cumhuriyetin 100’üncü yılına sayılı günler kala Ankara’da coşkuyla çalışmalarına devam ediyor.



Ankara’da yaptıkları masa çalışma ile vatandaşlara bildiri dağıtan üyeler, yürüyüşün sadece 100’üncü yıl için değil Filistin’de yapılan saldırılar içinde olduğunu belirtti.



Vatandaşların ilgi odağı olan çalışmada Öncü Gençlik Genel Sekreteri İbrahim Toroman, Filistin’e destek için NATO üslerinin kapatılması gerektiğini vurguladı.

Kitle örgütlerinin önderlik ettiği yürüyüşü Vatan Partisi destekliyor. Parti örgütü bütün üyeleriyle 29 Ekim'e katılacak.



