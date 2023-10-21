CKD ve TGB 29 Ekim'de Anıtkabir'de

Cumhuriyetin 100’üncü yılına sayılı günler kaldı. Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği 29 Ekim için sahada son hız çalışmaya devam ediyor. 7’den 70’e ilgi çeken çalışmada vatandaşlara “günümüzü daha da anlamlandıralım Filistin içinde yürüyelim” dedi.

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Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği Cumhuriyetin 100’üncü yılına sayılı günler kala Ankara’da coşkuyla çalışmalarına devam ediyor.

Ankara’da yaptıkları masa çalışma ile vatandaşlara bildiri dağıtan üyeler, yürüyüşün sadece 100’üncü yıl için değil Filistin’de yapılan saldırılar içinde olduğunu belirtti.

Vatandaşların ilgi odağı olan çalışmada Öncü Gençlik Genel Sekreteri İbrahim Toroman, Filistin’e destek için NATO üslerinin kapatılması gerektiğini vurguladı.

Kitle örgütlerinin önderlik ettiği yürüyüşü Vatan Partisi destekliyor. Parti örgütü bütün üyeleriyle 29 Ekim'e katılacak.

# 29 ekim # Cumhuriyet Kadınları Derneği # öncü gençlik # türkiye gençlik birliği
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