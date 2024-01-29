Deprem beklenen iller açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür, bir televizyon programında deprem beklenen illeri açıkladı. Görür, o 7 şehri işaret etti. Bakın hangi şehirlerde deprem bekleniyor...
Deprem beklenen iller, Prof. Dr. Naci Görür tarafından açıklandı. Halk TV'ye konuşan Naci Görür, Türkiye'nin doğu bölgesinin deprem konusunda tehlikeli olduğunu söyleyip 7 şehri uyardı. Naci Görür'e göre o şehirlerde deprem bekleniyor. İşte ayrıntılar...
DEPREM BEKLENEN İLLER
Prof. Dr. Naci Görür'ün, televizyon programında yaptığı konuşmada değindiği şehirler bu şekildedir:
1. Bitlis,
2. Batman,
3. Diyarbakır,
4. Hakkari,
5. Şanlıurfa,
6. Şırnak,
7. Gaziantep
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