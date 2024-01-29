Deprem beklenen iller açıklandı

Deprem beklenen iller, Prof. Dr. Naci Görür tarafından açıklandı. Halk TV'ye konuşan Naci Görür, Türkiye'nin doğu bölgesinin deprem konusunda tehlikeli olduğunu söyleyip 7 şehri uyardı. Naci Görür'e göre o şehirlerde deprem bekleniyor. İşte ayrıntılar...

DEPREM BEKLENEN İLLER

Prof. Dr. Naci Görür'ün, televizyon programında yaptığı konuşmada değindiği şehirler bu şekildedir:

1. Bitlis,

2. Batman,

3. Diyarbakır,

4. Hakkari,

5. Şanlıurfa,

6. Şırnak,

7. Gaziantep