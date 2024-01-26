Diyarbakırda kritik operasyon! Silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Diyarbakır Valiliğinden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, bir adreste 2 kalaşnikof piyade tüfeği, piyade tüfeği, 11 şarjör ve 368 fişek ele geçirildiği ifade edildi.

Diyarbakırda kritik operasyon! Silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'da önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyonun gerçekleştirildiği adres Çınar ilçesi oldu. Operasyona ilişkin Diyarbakır Valiliğinden açıklama yapıldı.

Buna göre, il ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından istihbari çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucu, bir adreste ruhsatsız uzun namlulu silah olduğu bilgisine ulaşıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, piyade tüfeği, 11 şarjör ve 368 fişek ele geçirildi.

Operasyonda, İ.A. ve S.A. gözaltına alındı, silah ve mühimmatlara el konuldu. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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