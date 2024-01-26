9 şehirde Sibergöz-18 operasyonu! 28 şüpheli yakalandı

İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik 9 ilde eş zamanlı olarak Sibergöz-18 operasyonları düzenlendi. Operasyonlara ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

9 şehirde Sibergöz-18 operasyonu! 28 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde çeşitli suçlara yönelik geniş kapsamlı yapılan operasyonlar sürüyor. Son olarak, internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 9 ilde eş zamanlı Sibergöz-18 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

28 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Sibergöz-18 operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını kaydeden Bakan Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

Ali Yerlikaya "29 şüphelinin Türkiye'nin önde gelen 2 araç kiralama firmasının internet sitelerinin oltalama yöntemiyle sahte sitelerini kurarak, araç kiralama bedeli adı altında gönderilen IBAN numaralarına parayı gönderdikten sonra kapora bedeli, sigorta bedeli, kasko poliçesi, kasko teminatı, kaza bedeli, cayma bedeli, provizyon ücreti gibi bahanelerle para isteyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# operasyon # dolandırıcılık # Ali Yerlikaya
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