Murat Kurum projelerini açıkladı! İşte Murat Kurum'un vaatleri

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçilmesi halinde neler yapacaklarını anlattı. Murat Kurum, tek tek vaatlerini sıraladı.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Kurum, depremin bir milli güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekti. 5 yılda 650 bin konut inşa edeceklerini vaat etti.

- 5 yılda 39 ilçemizde 650 bin konut inşaa edeceğiz. Deprem, terörle mücadele kadar önemlidir. Bir milli güvenlik sorunudur. İstanbulluların gündemi depremdir. 300 binini adeta bilinçli bir şekilde durdurulan KİPTAŞ eliyle yapacağız.

Murat Kurum, kentsel dönüşüme öncelik vereceklerini söyledi. Kurum, "100 bin sosyal konut üreterek dönüşüme girecek yuva sahiplerine bu konutları çok düşük fiyatlarla kiralayacağız." dedi.

Murat Kurum, trafik ve taksi sorununa karşı projelerini anlattı, "Kara yolunun payın yüzde 60'a düşürecek, raylı sistemlerin payını yüzde 37'ye çıkaracak, deniz yolu seviyesini de yüzde 3'e çıkaracağız. Bir iletişim sağlayacak olan tüm sistemleri merkezi taksi sistemi çatısı altında birleştireceğiz." dedi.

Kurum'un vaatlerinden biri de Silivri'ye metrobüs hattı yapmak. Murat Kurum konuyla ilgili, "D-100 kara yolunu düzenleyerek metrobüs hattımızı TÜYAP-Silivri hattına kadar uzatacağız." dedi.