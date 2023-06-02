Ege Üniversitesi'nde LGBT propagandasına geçit verilmedi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve TÜGVA, yapılması planlanan Onur Pikniğinin iptal edilmesi ve LGBT propagandasına izin verilmemesi için harekete geçti.

TGB, TÜGVA ve İzmir Büyük Aile Platformunun Ege Üniversitesi önünde düzenlediği basın açıklaması, büyük yankı uyandırdı. Açıklamaya üniversite öğrencilerinden ve basından da destek verildi.

Rektörlüğe verilen dilekçe ve yapılan basın açıklaması, Ege Üniversitesi yönetimini harekete geçirdi. TGB ve TÜGVA’nın çalışmaları sonucunda Ege Üniversitesi Onur Pikniğini iptal etti.