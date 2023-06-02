Ege Üniversitesi'nde LGBT propagandasına geçit verilmedi

Ege Üniversitesinde LGBT propagandası yapmak amacıyla ÜniKuir Derneği üzerinden yapılması planlanan “Onur Pikniği” toplumun tüm kesimleri tarafından büyük tepki çekti.

Ege Üniversitesi'nde LGBT propagandasına geçit verilmedi
Son Güncelleme:

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve TÜGVA, yapılması planlanan Onur Pikniğinin iptal edilmesi ve LGBT propagandasına izin verilmemesi için harekete geçti.

TGB, TÜGVA ve İzmir Büyük Aile Platformunun Ege Üniversitesi önünde düzenlediği basın açıklaması, büyük yankı uyandırdı. Açıklamaya üniversite öğrencilerinden ve basından da destek verildi.

Rektörlüğe verilen dilekçe ve yapılan basın açıklaması, Ege Üniversitesi yönetimini harekete geçirdi. TGB ve TÜGVA’nın çalışmaları sonucunda Ege Üniversitesi Onur Pikniğini iptal etti.

# lgbt # türkiye gençlik birliği # ege üniversitesi # TÜGVA
Ankara Valiliği'nden kritik uyarı Tır araçları biçti Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı AFAD'dan kentsel dönüşüm açıklaması
Çok Okunanlar
1 Süper Lig şampiyonu ne kadar para alıyor?
2 TRT 2'de sinema şöleni
3 Türkiye'de kaç trafik kazası oldu?
4 En çok para girişi ve çıkışı olan hisseler
5 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?