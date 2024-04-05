Elazığ'da 1 kişinin öldüğü silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı
Elazığ'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 2 Nisan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kavgaya ilişkin M.P. ve S.P. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında kavgada kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca, 6 fişek, pompalı tüfek ve kesici alet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe M.P. tutuklandı, S.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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