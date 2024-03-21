Elazığ'da eşini öldüren ve hamile kızını yaralayan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Eylül 2022'de Mustafa Temizer Parkı'ndaki düğün salonunda, oğlunun düğününde boşanma aşamasındaki eşi Yasemin U'yu başından vurarak öldüren ve hamile kızını bacağından yaralayarak kaçan Yaşar U'nun, Elazığ'da bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bugüne kadar polise yakalanmamak için belli aralıklarla şehir değiştirdiği tespit edilen Yaşar U'nun, kente gelerek Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan akrabalarını görmeye gittiğini tespit eden ekipler çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yaşar U'yu ikametin ahırında bulunan samanlıkta saklanırken yakaladı.

Zanlının üst aramasında, iç çamaşırına gizlediği 1170 dolar, 220 euro, 3 bin 125 lira ve 437 gram altın kemer ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.