Karabük'te uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli tutuklandı

Karabük'te uyuşturucuya geçit verilmedi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli tutuklandı
Karabük'te uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli tutuklandı
Editör: Uğur Çam

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bölge trafik uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Araçta ve içindeki Y.D. ve M.A'nın üst aramasında, 2 bin 604 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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