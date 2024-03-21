Hızlı tren hattında göçük! İki işçi hayatını kaybetti

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren çalışmaları kapsamında Ambardere mevkiinde Çerkezköy hattında hızlı tren çalışmasını yürüten işçiler, saat 13.30 sıralarında fore kazık çalışması yapıldığı esnada toprak altında kaldı.

Diğer çalışanların müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri, iş makineleri, 112 ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak ikinci bir toprak kayması yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

Yaklaşık 5 metrelik çukurda toprak altında kalan işçileri kurtarmak için iki saati aşkın çalışma yürütüldü. İtfaiye ve çalışanlar, göçük altında kalan Operatör Yardımcısı Halit Sural ve formen Sabri Ayakatik'in cansız bedenine ulaştı.

ŞANTİYE ŞEFİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de olay yerine

gelerek kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. İşçilerin cansız bedeni ilk olarak Çerkezköy Devlet Hastanesine oradan da İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çerkezköy Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaparken, savcının talimatıyla firma sahibi şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı polis tarafından ifadeler alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Acı haberi duyan iki işçinin çalışma arkadaşları ve yakınları ise sinir krizi geçirdi.