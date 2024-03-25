Elazığ'da maden ocağında göçük! 2 işçi yaralandı

Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında göçük meydana geldi. Yaşanan kazada 2 işçi yaralandı.

Elazığ'da maden ocağında göçük! 2 işçi yaralandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Elazığ'da Palu ilçesinde, Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde göçük meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen göçüğün yaşanmasının ardından durum yetkililere bildirildi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan işçiler Mehmet Salih Ö. ve Abdullah D. maden ocağındaki ekipler tarafından kurtarıldı.

Yaralı 2 işçi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Alacakaya Belediye Başkanı Başaran Yaşlı, göçüğün meydana geldiği maden ocağına giderek, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Elazığ # palu # maden kazası
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