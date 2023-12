Emekli Askerlerden 12 Şehit İçin Açıklama

Anıt önündeki terör örgütünü kınayan basın açıklamasına Vatan Partisi İskenderun İlçe Başkanı İbrahim Bedir ve İlçe sekreteri Sadık Karakaş katıldılar ve destek verdiler.

Basın açıklaması sonunda PKK terör örgütü aleyhine sloganlar atıldı. Daha sonra basın toplantısı son buldu.

Sahildeki Anıt önünde bir araya gelen dernek üyeleri adına basın açıklamasını Türkiye Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilcilik Başkanı Neşet Turhan yaptı. Şehitleri minnetle andıklarını, göreve her zaman, her koşulda hazır olduklarını da belirten Turhan “Bizler asker dernekleri olarak, Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Muharip Gaziler, Harp Malul Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri ve Emekli Uzman Çavuşlar Derneği olarak, 12 silah arkadaşımızın şehit edildiği hain saldırıyı lanetliyoruz” dedi.

Bir vatan 12 can, 12 Mehmet, 12 evlat, 12 ana, 12 baba, 12 eş, 12 yiğit Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dediği açıklamasında Neşet Turhan “Türk Milletinin başı sağ olsun. Kahramanlarımızın ruhları şad, mekânları cennet olsun. Bilinmelidir ki, kanları yerde kalmayacaktır. Bugün gerek yurt içerisinde, gerekse yurt dışında birçok noktada ülkemiz, bayrağımız ve Türk milletinin huzur ve güven içerisinde yaşaması için canlarını göz kırpmadan hiçe sayarak her türlü zor şartlarda görev yapan silah arkadaşlarımız vatan size minnettardır. Ayağınıza taş değmesin. Bizler bu kutsal görevi sizlere devretmiş emekli silah arkadaşlarınız olarak, duyuruyoruz ki her göreve hazırız ve talibiz” diye konuştu.

Binlerce yıl önce yaşadıkları bu coğrafyanın dün olduğu gibi bugün de emperyalist güçlerin hain emellerinin hedefinde olduğuna işaret eden Turhan “Bilinmelidir ki; Şehit kanları ile bedeli ödenmiş bu toprakların bir karışı için bile can vermekten çekinmeyen bir millet tarafından yurt edinilmiştir. Bu ülkümüzün sonsuza kadar bu azim ve kararlılıkla devam edeceğini tüm dünyaya duyuruyoruz. Güvenlik olmadan huzur ve esenlik olmaz, adalet tesis edilemez ve refah gerçekleşemez. Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele eden terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında

ve destekçisiyiz. Acımız kadar öfkemiz de büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına inancımız tamdır. Aziz şehitlerimiz! Kanınız yerde kalmayacaktır. Ruhunuz şad olsun! Aziz şehitler, vatan size minnettardır” şeklinde konuştu.